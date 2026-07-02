Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Aktürk, askeri hastanelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin spn grup toplantısında iktidara yaptığı çağrıda, askeri hastanelerin yeniden açılmasının bir 'milli beka' meselesi olarak nitelemişti.

Aktürk'ün açıklamasının ardından, güncel konulara geçildi. Askeri hastaneler konusuna ilişkin "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" açıklaması yapıldı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin bu haftaki Meclis Grup Toplantısı'nda Gülhane ruhunun güçlendirilmesinin milli beka meselesi olduğunu söyleyerek, "Vatan nöbetine duran Mehmetçiğimize, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize karşı borcumuz, askeri hastanelerin yeniden açılmasıdır" çağrısında bulunmuştu.