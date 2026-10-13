Mutlak butlanın ardından mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de bir araya geldi.
İki lider 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirirken, Sözcü TV muhabiri Bala Ateş Irmak'ın CHP'li kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, görüşmede Terörsüz Türkiye konusunun gündeme geldiği öğrenildi.
Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “İki arkadaş olarak görüştük" ifadelerini kullandı.
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu, CHP'ye mutlak butlan kararının ardından ilk kez görüşmüş oldu.
Ayrıntılar gelecek...