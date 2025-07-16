DEM Parti İmralı heyeti, PKK'nın silah bırakmasının ardından siyasi parti liderleri ziyaret etmeye devam ediyor. DEM İmralı heyetinden Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, çözüm süreci kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret etti.

(Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ)

(Zekeriya ALBAYRAK / SÖZCÜ)

BAHÇELİ, HEYETİ KAPIDA KARŞILADI

Bahçeli, DEM İmralı heyetini kapıda karşıladı. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Pervin Buldan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün önemli bir görüşme daha yaptık. Sabahtan beri yaptığımız görüşmelerin 3’üncüsü Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye bizleri kabul ettiği için özellikle teşekkür ediyoruz. Çok olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sürecin geldiği aşama ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduk. Sayın Bahçeli’nin sürece dair olumlu ve pozitif görüşlerini bir kez daha dinledik. Ben bu süreçten sonra aşama aşama hem sayın Bahçeli'ye hem de diğer muhalefet partilerinin ve cumhur ittifakının bileşenleriyle aktörleriyle görüşmelerimizin devam edeceğini ifade etmek istiyorum.

Komisyon aşamasında da birbirimize ihtiyacımız var. istişareye hareye ihtiyaç var. Ortak bir tutuma ihtiyaç var kanaatini taşıyoruz. Her aşama Sayın Bahçeli’yi hem de diğer partilerin genel başkanlarını bilgilendireceğiz. Bu sürecin bir barış sürecine en kısa zamanda evrilmesi için gereken her türlü desteği ve mücadeleyi vereceğiz. bir kez daha sayın bahçeyi ve heyetine heyetimiz adına teşekkür ediyorum."

"BEN AHRAZIM"

Görüşmenin ardından açıklama isteyen basına cevap veren Bahçeli "Ben ahrazım" dedi. Bahçeli'nin ifadeleri sosyal medyanın gündemine oturdu.