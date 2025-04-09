22 Ekim'de MHP lideri Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan yeni İmralı sürecinde DEM Parti iktidarın rehavete kapıldığını öne sürerken iktidar kanadından herhangi bir yanıt gelmedi.

Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nün haberine göre; TBMM’ye “umut hakkı”yla ilgili bir düzenleme gelecek.

AİHM AYRINTISI

Silah bırakan PKK’lılarla ilgili yol haritasının netleştirileceği süreçte Mayıs ayında TBMM gündemine “umut hakkı”yla ilgili düzenlemenin gelmesi planlanıyor. Bu düzenleme infaz yasasında yapılması öngörülen düzenlemeden ayrı tutulmuş görünüyor. “Umut hakkı” düzenlemesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihadına uygun şekilde yapılması planlanıyor.

AİHM içtihadına göre umut hakkı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan mahkumların cezaevinde 25 yılı doldurmasının ardından iyi hal gerekçesiyle şartlı salıverilmelerinin değerlendirilmesini tanımlıyor.

AİHM, 2014’te Öcalan için umut hakkı değerlendirmesinde bulunmuş ve ihlal kararı vermişti.

AİHM, Öcalan’a umut hakkıyla ilgili değerlendirmesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ömür boyu sürdürüleceğine dair düzenlemelerin işkence yasağına aykırı olduğu tespitinde bulunarak, bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtmişti.

ÖCALAN İMRALI'DA KALACAK, DİĞER MAHKUMLAR SERBEST İDDİASI

TBMM’de “umut hakkı”yla ilgili düzenleme yapılsa da Öcalan’ın İmralı’dan ayrılması beklenmiyor. Öcalan’ın yakınları ve avukatları başta olmak üzere cezaevindeki dışındakilerle daha düzenli ve daha sık iletişim kurması planlanıyor.

“Umut hakkı”yla ilgili düzenlemeden Öcalan’la beraber İmralı’da kalan diğer PKK’lı mahkumlar; Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş ve Hamili Yıldırım’ın da yararlanması bekleniyor. Bu mahkumların “umut hakkı”ndan yararlandığında serbest kalması öngörülüyor.