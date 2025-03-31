MHP lideri Bahçeli'nin bugün Türkgün'de yayımlanan yazısında yeni Anayasa vurgusu dikkat çekti.

Daha önce Ekim ayında terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı yapan Bahçeli bu kez de, "Milli ve kapsayıcı, demokratik yeni bir anayasa ile darbe kalıntılarının tamamen temizleneceğini" belirtti.

Bahçeli'nin çağrısının ardından önce DEM Parti'ye bayram ziyaretinde bulunan MHP heyeti, ardından Saadet Partisi'ni ziyaret etti.

Saadet Partisi ziyaretinde konu Bahçeli'nin işaret ettiği yeni Anayasa'ya geldi.

MHP heyetine, Genel Sekreter ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman başkanlık ederken, Saadet Partisi'nde ise heyete TBMM Grup Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya başkanlık etti.

"ORTAK AKILLA ÇÖZÜME ULAŞTIRMAK LAZIM"

Büyükataman yeni Anayasaya ilişkin, "Anayasa konusu yıllardır tartışılan hemen her siyasi partinin seçim dönemlerinde yeni Anayasa vaadi, seçim dönemlerinde çok kapsamlı yer verdiği, toplumda da beklentinin oluştuğu bir konu. Artık siyasetin gündeminden Anayasa konusunu çıkarmak lazım. MHP olarak biz; Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle, konunun uzmanı arkadaşlarımızla çalışma yürüttük. Sayın Cumhurbaşkanı'na Sayın Genel Başkan iletti bunu. Konuyla alakalı söyleyeceği çok kıymetli sözler var. Bunu ortak akılla artık bir çözüme ulaştırmak lazım" dedi.

ANAYASA MİLLETİN İHTİYACI DİYE GÜNDEME GELİR SİYASİ PARTİLERİN MANFAATİ DOĞRULTUSUNDA YAPILIR"

Kaya ise, "Bir konsensus var Meclis'te maalesef geçmişten beri Anayasa değişikliği milletin ihtiyacı diye gündeme gelir günün sonunda sınırlı olarak siyasi partilerin menfaatleri doğrultusunda bir Anayasa değişikliği yapılır. Bütün toplumun menfaati doğrultusunda bir çalışma yapıp, artık bunu kaldırmak lazım. Çünkü Anayasalar bizim gibi köklü geleneği olan devletler için sürekli değiştiren metinler değil, daha uzun soluklu ve kurumsal yapımıza hizmet etmesi lazım. Yapbozlar bizim devlet geleneğimize yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

"ANAYASA OLAĞANÜSTÜ ŞARTLARDA GÜNDEME GELİR"

"Darbe Anayasası gölgesinin önümüzden kalkması lazım" diyen Büyükataman'a ise Kaya, "Türkiye'deki her Anayasa hemen hemen olağanüstü şartlarda gündeme gelir. İnşallah nasip olur bu dönem parlamentoya" ifadeleriyle karşılık verdi.

"BİR ZEMİN VAR GİBİ..."

Büyükataman ise son olarak, "Bir zemin var gibi, bir istek, temayül var gibi. İnşallah aklı selimle, makul bir zeminde müşterek bir çözüm bulunur" dedi.