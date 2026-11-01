İL SAYISI 100'E ÇIKTIĞINDA NELER DEĞİŞECEK?

Bir ilçenin il statüsüne geçmesi, o yerleşim yerindeki kamu teşkilatlanmasını müstakil hale getirecek. Yeni teşkil edilecek her kente vali atanacak ve doğrudan valiliğe bağlı il müdürlükleri kurulacak. Emniyet, jandarma, sağlık, millî eğitim ve adalet teşkilatları il düzeyinde baştan sona yapılandırılacak. Bu dönüşüm sayesinde ilgili bölgelere doğrudan kamu yatırımı, altyapı hizmeti ve yeni istihdam alanları aktarılacak.

İdari değişim siyasi temsil dengelerine de doğrudan yansıyacak. Her il müstakil bir seçim çevresi kabul edildiği ve her ile en az bir milletvekilliği kontenjanı tanındığı için, TBMM'deki 600 sandalyenin illere göre dağılımı baştan hesaplanacak. Aynı zamanda yeni il statüsü kazanan merkezler, genel bütçe vergi gelirlerinden doğrudan il payı almaya başlayacak.