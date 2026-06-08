Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine, sanatçı Ahmet Öngel tarafından A Milli Futbol Takımı'na destek amacıyla hazırlanan "Arkanızdayız" adlı marş kamuoyuyla paylaşıldı. MHP'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda mücadele eden milli takım için özel bir marş hazırlandığı duyuruldu. DÜNYA KUPASI KLİBİNDE TOGG YER ALDI Marş için hazırlanan klipte, Türkiye Millî Futbol Takımı'nın Dünya Kupası eleme karşılaşmalarından görüntüler kullanıldı. Ayrıca tribünlerde milli takıma destek veren taraftarların görüntüleri de klibe yansıtıldı. Klipte Türkiye'nin yerli otomobili Togg da yer alırken, milli birlik ve destek teması ön plana çıkarıldı.

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