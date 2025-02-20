MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada 2025 yılının sosyo-ekonomik sıkıntılarıyla karşı karşıya kalan dar ve sabit gelirli insanlara bir katkı sağlamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ni başlattıklarını duyurdu. MHP’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"BAZI SIKINTILAR YAŞANDIĞI BİLİNMEKTEDİR"

*Çiftçilerimizin faaliyetleri esnasında önemli tarımsal girdilerin maliyetlerinden kaynaklı bazı sıkıntılar yaşandığı bilinmektedir. Bu sıkıntıların giderilmesi öncelikle tarım politikaları yürüten kurum ve kuruluşların sorumluluğudur.

*Bununla birlikte, çiftçilerimizin tarımsal üretimleri, o üretim dönemi için Cenab-ı Allah'ın bir lütfu olarak hilesiz, hurdasız şekilde elde edilen en helal kazanç kapısıdır.

*Bu düşüncelerle dar ve sabit gelirli, asgari ücretle ve emeklilikle geçimini sağlayan bu vatanın evlatlarının çocuklarının beslenmelerine katkı sağlamak çiftçilerimizin görevi olmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de bir çiftçi evladı olarak 2025 yılının sosyo-ekonomik sıkıntılarıyla karşı karşıya kalan dar ve sabit gelirli insanlarımıza bir katkı sağlamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ni başlatmış bulunmaktadır.

ÇİFTÇİLERE SESLENDİ

*Sayın Genel Başkanımız, projeye ilk katkıyı kendisi sağlayarak öncülük etmiş ve projeyi başlatmıştır. Tüm çiftçilerimizi dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza katkı vermek amacıyla "Askıda 9 Gülek Buğday" projesine katılmaya davet ediyoruz.