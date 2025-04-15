SÖZCÜ TV ekranlarında her hafta Salı günü ekranlara gelen İpek Özbey'in sunduğu Kırmızı Beyaz programında Türkiye'nin gündemi tartışılmaya devam ediyor.

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları yorumladı.

"İMAMOĞLU ALEYHİNE OLSA MANŞET OLURDU"

"- Yandaş medyaya bakacaksın bu tür durumlarda. Eğer bu açıklama İmamoğlu aleyhine olsaydı yandaş medyada manşet olurdu. Fakat yandaş medyada bu haber yok. Bir tanesi koymuş onlar da MHP'nin yayın organı Türkgün'ün manşeti ile yapmışlar haberi. Belli ki Bahçeli ne dedi şimdi kavrayamamışlar açıp Türkgün'e sormuşlar. Öbürleri görmemiş."

"BAHÇELİ 'İŞ BİZE PATLAYACAK' DİYOR"

"- Dolayısıyla Bahçeli'nin bu açıklaması aslında bu dosyanın içi boş kardeşim bunu eksiksiz hale getirin yoksa bu iş bize patlayacak diyor. Oy kaybediyor diyor. AKP'ye göre MHP daha fazla oy kaybediyor. Zafer Partisi'nin oy kazandığını görüyoruz.

"BAHÇELİ'NİN KAFASINDAKİ DEVLET ALGISINA HİZMET EDİYOR"

"- Bahçeli aslında bunu söylüyor. Bahçeli aslında demokrasi ile ilgili bir adam değil aslında. AYM'yi kapatın diyen bir adam sonuçta ya da İmamoğlu'ndan bahsederken Ümit Özdağ'dan bahsetmiyor. Öcalan'a bile özgürlük istersen Demirtaş'ın adını anmıyor. Bahçeli'nin genel olarak açıklamalarının demokrasi ile hukukla tarif edilecek bir şey yok. Kafasında bir devlet algısı var o algı çerçevesinde konuşuyor. Sarayın yanında durarak devleti koruduğunu düşünüyor. Yandaş medyanın bu açıklamayı görmemesi ilginç. Sıkıntı var denemez ama demek ki oturup birbirlerini ikna etmemiş."