MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılında partisinin ilk grup toplantısında konuştu. Bahçeli, seçim tarihi için de dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Kürsüye gelen Bahçeli, Erdoğan'ın 3. kez aday olmasını 'gerekli' olarak niteleyerek seçimler için 2028'i işaret etti. Bahçeli konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Partimiz 2028'li bir seçim tarihi olarak görmenin ötesinde, Türkiye için büyük reformların hayata geçirileceği bir dönemin miladı olarak değerlendirmektedir."

'ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI GEREKLİ'

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

-Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin Kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması, Ve üçüncü defa Cumhurbaşkanlığına seçilmesi mümkün olacaktır. Zira üçüncü dönem Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada birçok önemli gelişmeye gebedir ve öncelikli olarak Bu zorlu süreci yönetecek dirayet ve tecrübeye ihtiyaç vardır. O tecrübe ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı kurumsallığında Sayın Erdoğan'dadır.

-Sayın Cumhurbaşkanımızın bugüne kadar üstlendiği sorumluluk, ortaya koyduğu liderlik ve Türkiye'ye kazandırdığı Stratejik kapasite dikkate alındığında, kendisinin bir dönem daha cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi Türkiye'nin ve bölgemizin hayrına olacaktır.

-Bu nedenle Cumhurbaşkanımız uygun gördüğü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasal iradesini bu yönde ortaya koyduğu takdirde, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Sayın Recep Tayyip Erdoğan olması, Arzumuz ve talebimizdir.

-Bunu mümkün kılacak hukuki Siyasi ve toplumsal zemin fazlasıyla vardır. Anayasanın 116. maddesinde yer alan Cumhurbaşkanlığının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı Bir defa daha aday olabilir hükmü, Meclis'in nitelikli çoğunlukla alacağı seçimlerin yenilenmesiyle, Yenilenmesi kararıyla üçüncü dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığını mümkün kılmaktadır.

-Bu hükümler doğrultusunda Milliyetçi Hareket Partisi olarak düşüncemiz şudur: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Bir daha aday olabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygun zamanda ve azami mutabakatlı seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır.

-Partimiz 2028'li bir seçim tarihi olarak görmenin ötesinde, Türkiye için büyük reformların hayata geçirileceği bir dönemin miladı olarak değerlendirmektedir.

'YÜRÜTMEDE ERDOĞAN, YASAMADA MHP'

-Bu çerçevede Türkiye'nin Şahlanışına tanıklık edecek önümüzdeki beş yıllık dönemin siyasi formülünü şu şekilde ifade ediyorum:

Yürütmede Erdoğan, yasamada Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk asrıdır.

'KAMU KAYNAKLARININ USULSÜZ KULLANIMI ŞEFFAF BİÇİMDE SORUŞTURULMALI'

Hangi siyasi görüşten, hangi makamdan veya hangi yapıdan gelirse gelsin, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımına ilişkin her iddia bağımsız, tarafsız ve şeffaf biçimde soruşturulmalı, işlemler hukuk devleti ilkesine uygun biçimde yürütülmelidir. Demokratik siyasetin meşruiyeti hesap verebilirlikten ve kamu kurumlarına duyulan güvenden beslenmektedir.

Bu nedenle yeni yasama yılında atılacak demokratik adımlarla, kalkınma hedeflerini gerçekleştirmeye dönük gayret ile yolsuzluk ve yozlaşmayı önleyecek girişimlerin Birbirinden ayrı düşünülmemesi ve eşgüdümle hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Ayrıntılar gelecek...