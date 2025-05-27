Terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından DEM Parti siyasi partiler turuna yeniden başladı. Görüşmelerin ilk adresi terörist başı Abdullah Öcalan'a çağrı yapan Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığını yaptığı MHP oldu. Bahçeli DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı kapıda karşıladı. Görüşme sona saat 12.10 sıralarında sona erdi.

Fesih kararının ardından silahların nereye ve ne zaman teslim edileceği gündemdeki yerini korurken DEM Parti de siyasi partiler turunda bugün MHP'yi ziyaret etti.

BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI

Saat 11.30'da başlayan görüşme öncesi Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’den oluşan DEM Parti heyetini kapıda karşıladı.

MHP heyetinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve TBMM Başkanvekili Celal Adan da yer aldı.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULA ELE ALINDI?

Görüşmede 'Terörsüz Türkiye" süreci, komisyon kurulması, silah bırakma konularının ele alındığı kaydedildi. Görüşme sonrası Bahçeli heyeti kapıda uğurladı.



Meclis'e gelen Bahçeli'yi partililer karşıladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki konuşmasının ardından başlayan süreçte terörist başı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısını yaptığı terör örgütü PKK kendini feshettiğini duyurdu.

Bahçeli, 2 Ocak'ta yine Meclis'teki makamında Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM heyetini kabul etmişti.