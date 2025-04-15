Görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mart'tan bu yana tutuklu. İmamoğlu'nun tutukluluğuna dair MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü açıklamalarıysa kafaları karıştırdı. Bahçeli, "mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması" sözleriyle "İmamoğlu hakkındaki karar hızlıca alınsın mı?" dedi yoksa 'serbest bırakılsın mı?

Bahçeli dün, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni saran hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından dolayı Silivri Cezaevi’nde bulunan zanlı Ekrem İmamoğlu’yla ilgili mahkeme süreçlerinin ivedilikle görüşülüp karara bağlanması gerekmektedir. Tanık ifadeleri, sarih ve sahici delillerle birlikte diğer sair bilgi, belge ve bulguların dava dosyasına eksiksiz ilavesinin yapılması suretiyle kovuşturma etapları tamamlanmalı, şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beratı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir." açıklamasını yaptı.

NE DEMEK İSTEDİ?

Bahçeli'nin açıklamalarını "İmamoğlu davaları hızla karara bağlanmalı" diye okuyanlar olsa da açıklamadaki 'suçsuzsa beraatı', 'sarih ve sahici delillerin' dava dosyasına eklenmesi istemesi dikkat çekti.

Bahçeli, dava dosyasındaki bilgi, belge ve bulguların yetersiz kaldığını mı düşünüyor?

"DOSYA, SORUŞTURMA DEMİYOR İDDİA DİYOR"

SÖZCÜ TV Para Politika sunucusu Özlem Gürses, Bahçeli'nin CHP'ye yönelik sert kelimelerle eleştirilerde bulunduğunu ancak analize ihtiyaç olan bölümün İmamoğlu'na yönelik sözlerin olduğunu söyledi.

Gürses, "Hırsızlık, rüşvet ve yolsuzluk iddiaları diyor. Dosyası, soruşturması demiyor iddiaları diyor. Bahçeli'nin sözleri üzerine çok ilginç yorumlar yapıldı" diye konuştu.

Siyaset bilimci Burak Bilgehan Özpek ise Bahçeli'nin açıklamasının en önemli kısmının şu paragraf olduğunu savundu.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin haksızca, hayasızca ve hamakata dayalı olarak tek adam rejimi propagandasıyla karalamaya çalışan CHP Genel Başkanı'yla siyasi ideolojik yandaşlarının resmen ve aleni biçimde tekleşen birisinin peşine takılması takılması trajikomik bir orta oyunu numunesidir"

Özpek, "Bahçeli’nin açıklamasının bence en önemli kısmı bu paragraf. Özgür Özel’e yapısal bir eleştiri yapması için çağrı yapıyor ve İmamoğlu konusundaki ısrarın başkanlık sistemine yönelik kavramsal eleştirileri zayıflattığını söylüyor." dedi.

"BAHÇELİ DOSYA BOŞ DİYOR"

SÖZCÜ TV'deki Para Politika'ya konuk olan siyaset Bilimci Mithat Baydur, "Cumhur İttifakı'nın bir ortağı, dosya boş diyor. Benim anladığım bu. Varsa bunun içine koyacağınız bir şey koyun ki maşeri vicdana uygun bir karar olsun, bu dosyayla maşeri vicdana uygun karar çıkmaz' diyor" görüşünü dile getirdi.

"AKP VE MHP ARASINDA İMAMOĞLU MERKEZLİ SIKINTILI DURUM ORTAYA ÇIKTI"

T24 yazarı Murat Sabuncu, Bahçeli'nin açıklamalarına dair "2016 yılından beri yan yana duran AKP ile MHP arasında İmamoğlu merkezli sıkıntılı bir durum ortaya çıktı" yorumunu yaptı. Sabuncu, "Öncelikle bu açıklamayı ‘İmamoğlu’na bir an önce ceza verin’ diye okuyanlar var, ben buna katılmıyorum. Açıklamadaki ‘sarih ve sahici delillerle birlikte’ vurgusunu da önemli buluyorum. Ayrıca ‘sair bilgi, belge ve bulguların’ da eklenmesini istiyor. Yani iktidar taraftarlarının ‘daha ne olsun her şey ortada’ sözlerini açıkta bırakıyor. Bahçeli ve yakınındaki ekibin İmamoğlu ve yakınlarına yapılan operasyonda, ortaya çıkanlarla ilgili emin oldukları bir durum olsa farklı bir açıklama yapardı diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"ERDOĞAN VE BAHÇELİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI"

Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır da dava sürecinin hem Erdoğan'ın hem de Bahçeli'yi hayal kırıklığına düşürdüğü görüşünde.

"BAHÇELİ O TURP NEYSE BİR AN ÖNCE BULUN' DİYOR"

Çakır, "Bahçeli beraat ihtimalinden söz ediyor. Delillerin eklenmesi diyor... Erdoğan'ı dinlediğiniz zaman her şey ayan beyan ortada, delile filan ihtiyaç yok. Büyük turplar da sırada bekliyor. Erdoğan'ın "Büyük turpların sırada bekliyor olması" sözleri şu andaki dosyada pek de bir şey olmadığının itirafıydı aslında. Bahçeli'nin bu açıklamasıysa o turp neyse bir an önce bulun, bulamıyorsanız da bu haliyle bu işi çabucak sonuçlandırın" demek istiyor" ifadesini kullandı.

"İMAMOĞLU'NU YAZ AYLARINDA SERBEST BIRAKIRLAR"

Afşin Hatipoğlu ise "Bahçeli’nin, İmamoğlu davası hakkında yaptığı bugünkü açıklamanın ardından, İmamoğlu’nu yaz aylarında serbest bırakırlar, İBB’ye döner. Bu arada İdare Mahkemesi de diploma davasında 'Yürütmeyi Durdurma' verirse ülke seçime kadar biraz yönetilebilir. 2026 yılında da seçim yapılır" düşüncesini dile getirdi.