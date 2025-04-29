DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Meclis'teki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hatimoğulları, MHP lideri Bahçeli'nin "PKK'nın derhal silahlarını teslim etmesi kongresini toplayıp örgütsel fesih işlemini tamamlamasını ve terörsüz Türkiye hedefinin enfekte olmaması için derhal komplikasyonların yaşanmaması sağlanmalıdır" açıklamasına şu yanıtı verdi:

-Sizlere verdiğimiz her demeçte bu sürecin bir an önce sonuca bağlanması sürecin enfekte olmaması için bu konuda çok hızlı adımların atılması gerektiğinin en çok altını çizen siyasi partiyiz.

-Bu anlamıyla elbette bu silahsızlanma sürecinin başarıyla sonuçlanabilmesi için daha önce de yaptığımız açıklamalarda ifade ettiğimiz gibi bu anlamıyla koşulların hızlı bir biçimde sağlanması önemlidir, elzemdir.

-Bu sürecin uzamamasını bizler de istiyoruz bu anlamıyla da elbette bu süreçte nesnel koşulların oluşması anlamında kimi adımların atılması acil artık elzemdir.