Bayramın 2. gününde Ankara’da siyasi partiler arasında geleneksel bayramlaşma ziyaretleri yapıldı. MHP ve DEM Parti’nin bayram ziyaretlerinde İmralı mesajları öne çıktı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, DEM Parti’ye yapılan bayram ziyaretinde ‘İşlenemez suç’ diye bir kavram ortaya attı.

‘HISIMLIĞI TERCİH ETTİK’

Durmaz, Kürtler ve Türkler arasında 8-10 milyon evlilik olduğunu, yeni bir nesil doğduğunu, anne-babalar ile birlikte sayının 40 milyona ulaştığını öne sürdü ve şunları söyledi:

“İşlenemez suç fiili, imkânsızlık hâli’ diye bir durum söz konusu. 50 yıldır ülkemizde yaşanan terör sorununa rağmen Kürt ile Türk birbiriyle evlendi, hasımlığı değil hısımlığı tercih etti. 8-10 milyon evlilik söz konusu ve meydana gelen yeni bir nesil var.”

‘BİZ BİRİZ VE AİLEYİZ’

Durmaz, “İkişer çocuk olsa 20 milyon, anne babayı koy 40 milyon. İşlenemez suç fiili, imkânsızlık hâli... Bu durum, bizim zaten başka değerlendirme yapmamızı da imkânsız hâle getiriyor. Biz biriz ve bir aileyiz” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan ise “Bu süreçte Sayın Öcalan’ın rolünün teslim edilmesini bekliyoruz, yasal süreç başladığında Sayın Bahçeli’nin de ifade ettiği ‘statü’ meselesi de çözüme kavuşacaktır” dedi. Türkdoğan, şöyle devam etti:

‘PARTİ OLARAK HAZIRIZ’

“Ülkemizdeki barış ortamının kalıcı hale gelmesi ve bunun için kapsamlı yasal düzenlemelerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Biz parti olarak hazırız. Umuyoruz ki MHP ile birlikte hemen önümüzdeki bayram gelmeden somut adımların atılması noktasında önayak oluruz.” Türkdoğan, tutuklu bulunan DEM’li Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da tahliye edilmesini istedi.