

Mardin’de terör soruşturma ve kovuşturması kapsamında 4 Kasım 2024 tarihinde görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün yerine, İçişleri Bakanlığı kararıyla Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyum olarak görevlendirilmişti. İki ayda bir yenilenen görevlendirme sürecine ilişkin değerlendirme tamamlandı ve mevcut yönetimin görevine devam etmesine karar verildi. GÖREV SÜRESİ UZATILDI Yapılan son düzenlemeyle birlikte, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ndeki kayyum yönetiminin görev süresi 4 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı. Böylece Tuncay Akkoyun’un belediyedeki yönetimi sürdürülecek. Görevlendirme sürecinin, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüldüğü belirtildi. BAHÇELİ ÇAĞRI YAPMIŞ, TARİH VERİLMİŞTİ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Ahmet'ler makama" diyerek yaptığı çağrı sonrası iktidara yakın Sinan Burhan, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in Mayıs ayı içinde görevlerine dönebileceğini iddia etmişti.

