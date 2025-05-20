PKK terör örgütünün 12 Mayıs'ta yaptığı fesih ve silah bırakma açıklamasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un liderliğinde bir komisyon kurulması çağrısında bulundu.

Bahçeli mesajında talebini şu sözlerle sıraladı:

"KOMİSYON KURULMALI"

"Evvelemirde, komisyon çalışmalarının geniş katılımlı ve şeffaf yürütülmesi amacıyla, Gazi Meclis’te temsil edilen 16 siyasi parti temsilcilerinin bulunacağı komisyon 100 üyeden oluşmalı, çalışma şartlarına göre komisyonlar kurulmalıdır.

İkinci olarak, TBMM’de temsil edilen her siyasi parti en az bir üye ile temsil edilmeli, diğer üyeler grubu bulunan partilerin temsil oranına göre belirlenmelidir.

Üçüncü olarak, TBMM’de temsil edilen her siyasi parti komisyonda çalışmak üzere alanlarında uzman iki kişi görevlendirebilmelidir.

Dördüncü olarak, komisyon çalışma usul ve esaslarını kendi belirlemelidir.

Beşinci olarak, TBMM Başkanı komisyona başkanlık etmelidir.

Altıncı olarak, komisyonda kararlar salt çoğunlukla alınmalıdır.

Yedinci olarak da, komisyonda alınan kararlar milletvekilleri tarafından teklif haline getirilerek ilgili ihtisas komisyonlarına ve TBMM Genel Kurulu’na sunulmalıdır."

"YAZ BİTMEDEN SÜREÇ TAMAMLANABİLİR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Bahçeli'nin çağrısına ilişkin, "Süreç öncekine göre fevkalade iyi. Ana hatlarıyla planlanan şekilde ilerliyor" ifadelerini kullanırken, "Yaz bitmeden süreç tamamlanabilir" dedi.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

"Bundan sonraki aşamada silahların tesliminin aleni şekilde görülmesi ve ortaya konulması gerekir. Bunun sonucunda da terör örgütünün silah bıraktığı görüldükten sonra TBMM devreye girecek.

Biz yarın Meclis'te buna başlayabilir durumdayız. İmralı'nın açıklaması, terör örgütünün feshi ve üçüncü aşama silahların bırakılması. Siyasetin devreye girebilmesi için silahların bırakıldığının çok açık bir şekilde görülmesi ve sahada teyit edilmesi gerekiyor"

"SÜRECİN KONUŞULABİLME İMKANI YOK"

AKP Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sarıkaya ise NTV'ye yaptığı açıklamada MHP lideri Bahçeli'nin komisyon çağrısına ilişkin partisinin görüşlerini şöyle sıraladı:

"Son 40 yıllık sürece baktığımız zaman Türkiye'nin terör noktasında ödemiş olduğu çok ciddi bedeller var. 40 binden fazla insanımızı şehit verdiğimiz bu süreçte ekonomik olarak baktığımızda 1-2 trilyon dolar arasında ifade edilen masrafın sağlanmış olduğu bir süreçten bahsediyoruz dolayısıyla sayın Bahçeli'nin çağrısı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle başlamış olan bu sürecin gelmiş olduğu noktada İmralı'dan yapılan çağrıyla birlikte PKK terör örgütünün bugün itibariyle silah bırakmış olmasını başlatan süreci ifade etmiş olmasını son derece kıymetli ve değerli buluyorum. Ancak sadece silahları bırakmış olmanın yeterli olmadığı, silahların teslim edilmiş olmasının gerektiğini de belirtmek istiyorum.

Silahların herhangi bir şekilde daha gündem oluşturduğu bir ortam içerisinde TBMM'deki sürecin konuşulabilme imkanının olmadığı kanaatindeyim.

Dolayısıyla TBMM bütün bu silahla ilgili ilişiğin kesilmiş olduğu dönemden itibaren tüm siyasi partilerin belki de katkı sunabileceği bir zemin içerisinde hareket edilecek bir sürecin başlamış olmasının elbette kıymetli ve değerli olduğu düşüncesindeyim"

"BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇMENİN ÇOK DOĞRU OLDUĞU KANAATİNDE DEĞİLİM"

Partisinin önce silahların mutlaka teslim edilmesi görüşünde olduğu belirten Sarıkaya, "Süreçler aşama aşama ilerlemesi gerekiyor. Siz belli bir aşamadaki bir süreci bir sonraki aşamaya evirirseniz o aşamada yapılması gereken işlemler tamamlanmadan bir sonraki aşamaya geçmenin çok doğru olduğu kanaatinde değilim.

Silahların bırakılmış ve teslim edilmiş olması ve Türkiye'den herhangi bir tehdit unsuru oluşmadığı net olarak MİT tarafından ilgili kurumlara iletilmiş olması gerektiği kanaatindeyim."