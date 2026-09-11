Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Saray’da ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görüşmenin ardından açıklama yaptı. Görüşmenin tek gündeminin Ankara olduğunu belirten Yavaş, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin de tek gündemi Ankara’dır” dedi. Erdoğan’ı Ahlat ziyaretinden dönüşünde havalimanında karşıladığını ve görüşme talebini bizzat kendisine ilettiğini söyleyen Yavaş, görüşmede Ankara’nın bekleyen büyük yatırımları, metro projeleri, kredi ve onay süreçleri, planlanan büyük fuar alanı ve kentin diğer sorunlarının ele alındığını ifade etti.

“BUGÜN DE GÖRÜŞÜRÜM, YARIN DA GÖRÜŞÜRÜM”

Ankara’nın sorunlarını çözmek ve yatırımların önünü açmak için Erdoğan ile görüşmesi gerekiyorsa bunu yapacağını belirten Yavaş, “Ankara’nın bir sorununu çözmek, bir yatırımının önünü açmak ve Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm” diye konuştu. Görüşmeden siyasi sonuç çıkarılmasına tepki gösteren Yavaş, “Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı. Yavaş ayrıca görüşme öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel’in de görüşmeden haberdar olduğunu söyledi.

“MEVCUT POZİSYONUMU KORUYORUM”

Siyasi gerilimin devam ettiği bir dönemden geçildiğini belirten Yavaş, farklı siyasi çevreler arasındaki öfke ve kırgınlığın henüz sona ermediğini ifade etti. Üsküdar ve Tekirdağ’da yaşanan gelişmelere dikkat çeken Yavaş, “Dışarıdan bakıldığında bazı şeyler çok kolay görünebilir. Üsküdar’da yaşananları hep birlikte gördük. Hiçbirimizin tasvip etmeyeceği, onaylamayacağı olaylar yaşandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde Belediye Meclisi toplanamadı. Bütün bunları görmezden gelemeyiz” dedi. Ankara’da izlediği denge politikasının sonuç verdiğini belirten Yavaş, “Ben izlediğim yolun doğru olduğuna inanıyorum ve mevcut pozisyonumu koruyorum” diye konuştu.

“GEREĞİNİ YAPMAKTAN ÇEKİNMEM”

Her iki tarafın tabanında da ciddi öfke ve kırgınlık bulunduğunu belirten Yavaş, böyle bir ortamda taraf olmak istemediğini söyledi. “Böyle bir ortamda taraf olmayı da, atacağım herhangi bir adımın taraflardan birine destek olarak yorumlanmasını da doğru bulmuyorum” diyen Yavaş, iki tarafı destekleyen insanların kendisi üzerinden yeniden karşı karşıya gelmesini istemediğini ifade etti. Yavaş, “Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem” dedi. Yavaş, bugüne kadar iki genel başkandan da bu tutumundan rahatsız olduklarına ilişkin herhangi bir söylem kendisine iletilmediğini belirtti.

ÖZEL: MANSUR BEY’DEN ŞÜPHEM OLMAZ

Yavaş’ın Erdoğan görüşmesi YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel tarafından da değerlendirildi. Özel, Yavaş’ın görüşme öncesinde kendisine bilgi verdiğini belirterek, “Mansur Bey, birtakım projeler ve yatırımlarla ilgili randevu talep ettiğini bana söylemişti. Ankara’nın menfaatleri için bizim de onayımızla yapılmış bir ziyarettir. Mansur Bey’den şüphem olmaz” ifadelerini kullandı.

ÇİÇEK: “YARINLARDA AK PARTİ’YE KATILIRSA ŞOK GEÇİRMESİNLER”

Görüşmenin ardından MHP’nin yayın organı Türkgün gazetesi ise “Mansur Yavaş’tan CHP ve YENİ Parti’ye net mesaj: Gereğini yapmaktan çekinmem” başlığını kullandı.

Türkgün gazetesi başyazarı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek de “Mansur Yavaş’ın hiçbir şeyi bizi şaşırtmaz!” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Çiçek, yazısında “Mansur Yavaş yarınlarda AK Parti’ye katılırsa ona büyük umut bağlayanlar şok geçirmesin” ifadelerine yer verdi. Yavaş’ın görüşmeye yönelik tepkilerin ardından “Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem” dediğini hatırlatan Çiçek, “Mansur Yavaş’ın durduğu yer ne söylediği sözler sizi aldatmasın… Yarınlarda ne yapacağına dair de kimse erken konuşmasın…” diye yazdı.