MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Bulgaristan’ın Türkiye’ye açılan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda, Türkiye’ye girmek üzere gelen diplomatik plakalı araçta 205 kilo kokain ele geçirilmesi ve üzerinde üç hilal ambleminin olduğu pakete dair yapılan haberlere tepki gösterdi. Çiçek, "Bulgaristan’daki olay üzerinden, üç hilal sembolünü kasıtlı bir kumpasla ilişkilendirip MHP ve Ülkücü Hareket’i genelleyerek karalamak, düpedüz şerefsizliktir." dedi.

Çiçek, görüntülere dair, "Sol medyanın ve trollerin, Bulgaristan’daki bu olayı çarpıtarak MHP’yi ve Ülkücü camiayı karalama çabası, onların alışıldık ikiyüzlülüğünün yalnızca yeni bir örneği. Oysa benzer olaylar, geçmişte defalarca onların ideolojilerini ve destekledikleri yapıları da hedef almadı mı? Kendilerini çok akıllı, herkesi kör, alemi sersem sanıyorlar. Peki, dünya genelinde uyuşturucu üretiminin ve ticaretinin en büyük aktörlerinden biri kim? Bugün “Terörsüz Türkiye” hedefiyle bitirilmek istenen PKK değil mi? Sol medya, bugüne dek PKK’nın uyuşturucu ticaretindeki rolünü lanetleyen tek bir satır yazdı mı?" ifadesini kullandı.

Çiçek şunları kaydetti:

Bu ikiyüzlü tavır, onların kara propaganda çarkını bir kez daha gözler önüne seriyor. Her siyasi parti ve ideolojik yapının içinde ahlaksızlar, iş takipçileri, rüşvetçiler ya da kimlik ve sıfatını istismar edenler bulunabilir. Ancak bu, bir partinin programı ya da tüzüğüyle eş tutulamaz; yapanın kişisel ahlaksızlığı ve suçudur.

Elbette AK Parti’den, MHP’den ve diğer partilerden de bu tür sıfat istismarına dair örnekler bulunabilir. Ancak Bulgaristan’daki olay üzerinden, üç hilal sembolünü kasıtlı bir kumpasla ilişkilendirip MHP ve Ülkücü Hareket’i genelleyerek karalamak, düpedüz şerefsizliktir. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, üç hilal sembolünü istismar edenlere karşı yıllardır sergilediği ilkeli duruş ortadayken, sol medyanın bu olay üzerinden genelleme yapması, kara propaganda saplantılı, takıntılı ve hastalıklı ideolojilerinin bir kusmuğudur. Yıllardır kusuyorlar ama üç hilali asla kirletemiyorlar…