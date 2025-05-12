MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile telefon görüşmesi yapmak istediği öğrenildi.
BAHÇELİ'NİN TALEBİ YANITSIZ KALDI
SÖZCÜ TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal canlı yayında bu iddianın detaylarını aktardı.
"Demirtaş'ın aradı telefonla görüşmek istedi ancak cezaevi yöneticileri yetki kullanamadılar. Yetki Adalet Bakanlığı'nda belki de. Yanıtsız bıraktılar."
Medyascope'ten Ferit Aslan'ın iddiasına göre, Bahçeli’nin özel kalem müdürü tarafından bugün (12 Mayıs) öğle saatlerinde yapılan başvuruya cezaevi yönetimi yanıt vermedi.