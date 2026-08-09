Türkiye'nin ana gündemi 'Çerçeve Yasa' olurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Öcalan umuda, Demirtaş evine dönmeli” çağrısı gündeme oturmuştu. Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılıp bırakılmayacağı merak konusu olurken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Yılmaz, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mevcut düzenleme kapsamında olmadığını belirtirken, Demirtaş ile ilgili kararı da yargı mercilerinin vereceğini söyledi.

Kanuni düzenlemelerin belirli kişilere özel hazırlanamayacağını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

“Düzenleme dediğiniz de belli bir şahsı ilgilendiren bir şey olmaz. Genel bir düzenleme yaparsınız, kanuni düzenleme ve o düzenleme kimin için geçerliyse herkes ondan istifade eder.”