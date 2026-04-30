Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), haftalık toplantısını tamamlayarak televizyon kanalları ve dijital yayın platformlarına yönelik yeni yaptırım kararlarını kamuoyuyla paylaştı.
Toplantıda, televizyon dizilerindeki şiddet içerikli sahneler de değerlendirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu’nu arayarak tebrik ettiği bilinen NOW TV dizisi "Yeraltı", mart ve nisan aylarında yayınlanan bölümlerindeki sahnelerin "şiddeti kanıksatıcı" bulunması gerekçesiyle %2 oranında cezaya çarptırıldı.
EŞREF RÜYA'YA DA CEZA KESİLDİ
Aynı toplantıda, Kanal D'de yayınlanan "Eşref Rüya" isimli diziye de benzer gerekçelerle yaptırım uygulandığı bildirildi.
Dijital platformlarda katalogdan çıkarma kararı
RTÜK, uluslararası dijital yayın platformlarındaki bazı içerikleri de incelemeye aldı. Kurul kararıyla;
Netflix platformunda yayınlanan “Trigger” dizisi,
Prime Video platformundaki “Gangs of Lagos” filmi,
HBO Max platformunda yer alan “Altın Çocuk” dizisi için %2'şer oranında idari para cezası verildi.
Karar kapsamında, cezaya konu olan bu film ve dizilerin ilgili platformların kataloglarından tamamen çıkarılmasına hükmedildi.