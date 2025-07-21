MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birkaç ay önce MHP’li milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kapalı toplantıda, “Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun” sözleri gündeme bomba gibi düştü. Bahçeli'nin başdanışmanı Yıldıray Çiçek tartışma yaratan sözlere dair bugün bir yazı kaleme aldı.

Çiçek yazısında, "Sayın Devlet Bahçeli’nin ismi üzerinden, 'Cumhurbaşkanı’nın iki yardımcısı olsun; biri Kürt, diğeri Alevi olsun' şeklindeki tartışmalar, kulis bilgisi olarak gündemde yer bulmaya başlamıştır. Bu tartışmalara 'Devlet Bahçeli vizyonu' çerçevesinden baktığımızda sözün özünde vatanına, bayrağına ve ülke değerlerine bağlı Kürt ve Alevi kardeşlerimizin her türlü temsil makamında yer alabileceğine dair güçlü bir kardeşlik vurgusu yatmaktadır." ifadesini kullandı.

Bahçeli şunları kaydetti:

Ne var ki, bu birleştirici mesaj, bazı kesimler tarafından “bölücülük” gibi çarpıtılarak ikiyüzlü bir algı operasyonuyla gölgelenmeye çalışılmaktadır. Hatta “teröristbaşı Öcalan’ı öneriyor” diyecek kadar alçalanları gördük.

En acı olan ise içimizden çıkan bazılarının basit mi basit ve nefret yüklü yorumları olmuştur.

DAVUTO Ğ LU'NDAN BAH Ç EL İ 'YE: BU TEKL İ F Ç OK TEHL İ KEL İ

“Sayın Bahçeli bu öneriye bizzat açıklık getirmeli. Eğer bu sürecin sağlığı için geçici olarak söylenmiş bir tavsiye ise tartışılabilir. Ama bunu bir sistem olarak teklif ediyorsa çok tehlikeli. Asla doğru görmem.”