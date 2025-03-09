MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın DEM Parti İmralı heyetinin mesajını değerlendirdiği paylaşımda, son Başbakan Binalı Yıldırım'ın gündeme getirdiği, "Vatandaşlık tanımı" ifadelerine sert tepki gösterdi.

Yıldırım geçtiğimiz günlerde Hukuki Araştırmalar Derneği tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi' başlıklı konferansta yeni Anayasa'nın Türkiye için öncelikli olan konular arasında yer aldığını belirterek "Terörle mücadele ederken, terör örgütlerine destek verenler, 'Anadil konusu hallolsun' diyor. Devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür. 'Türklerden başkasına yaşam hakkı yok' diyorlar. Böyle bir şey yok, bu bir millet tanımır.1000 yıldır bu topraklarda Kürtler, Türkler, Süryani, Abaza, Çerkez var. Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ YILDIRIM'A MI YANIT VERDİ?

Binalı Yıldırım'ın açıklamaları tepki toplarken konuya ilişkin MHP'den ilk tepki Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan gelmişti.

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un bir paylaşımını alıntılayarak, "Bazı kişiler fonksiyonsuz kalınca seri şekilde saçmalamaya başlıyor. Vatandaşlık; birey ile devlet arasındaki hukuki bağı ifade eden bir kavramdır ve siyasal bir aidiyet biçimidir. Saçmalayanları İzliyoruz... not ediyoruz" demişti.

Son olarak bugün yaptığı yazılı açıklamada teröristbaşı Öcalan'ın çağrısını değerlendiren Bahçeli, "vatandaşlık tanımı" tartışmalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bilhassa melezleşmiş bir millet yapısını dikte etmenin peşine düşenler, yürürlükteki Anayasa’da ifadesini bulan Türk vatandaşlığı tanımını pervasızca ve peşin hükümlerle tartışmaya açanlar terörsüz Türkiye seferberliğini kesintiye uğratmanın düşünü kuran tatlı su kurnazlarıdır."