Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekrem İmamoğlu'nun duruşmalarının TRT'de canlı yayınlanması çağrısına yanıt verdi. Erdoğan, "Bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayırlı olur" dedi.

İMAMOĞLU VE ÖZEL CANLI YAYIN İSTEDİ

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel sık sık dile İBB operasyonu davalarının TRT'de canlı yayınlaması talebini dile getirdi.

BAHÇELİ'DEN DESTEK GELDİ

Özel ve İmamoğlu'na iktidar kanadından bugüne kadar bir yanıt gelmezken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aylar sonra bu teklife destek çıktı.

Bahçeli dün "CHP Genel Başkanı duruşmaların canlı yayınlanmasını istemişti. O zaman biz de ak koyun kara koyunun ortaya çıkması için gerekenin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN DA VE ADALET BAKANI YEŞİL IŞIK YAKTI

Bahçeli'nin destek çıkmasıyla Adalet Bakanı ve Erdoğan'dan da peş peşe açıklamalar geldi. Adalet Bakanı AKP'nin grup toplantısın öncesi, "Görüş birliği olursa, mevzuat değişirse TBMM'nin takdirindedir. Ama bu arada Sayın Bahçeli'nin hassasiyeti 'Kamuoyu ak koyun kara koyun ne görsün. Bu kişilerin hangi suçları işlediğini veya işlemediği görsün' noktasında" dedi.

Erdoğan da partisinin grup toplantısının çıkışında gazetecilerin davaların canlı yayınlanmasına yönelik sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa bana göre gayet güzel bir takdirdir. Hayırlı olur inşallah diyelim" ifadesini kullandı.

Erdoğan muhalefetin erken seçim talebine ise kapıları kapattı, seçim için 2028 yılını işaret etti.