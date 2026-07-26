Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli bugüne kadar siyasi gündeme ilişkin pek çok öneride bulundu ancak iktidar yerine getirmedi.

Bahçeli’nin kimi zaman muhalefetin talepleriyle örtüşen kimi zaman da devlet yapısında köklü değişiklikler öngören çıkış ları siyasi gündemde çok tartışıldı ancak hayata geçirilmedi. Bahçeli, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun duruşmalarının TRT’den yayınlanmasını, Selehattın Demirtaş’ın tahliyesini, Ahmet Türk ile Ahmet Özer’in göreve dönmesini, iki Cumhurbaşkanı yardımcısından birinin Kürt, diğerinin Alevi olmasını, üniversite sınavlarının kaldırılmasını istedi. İl sayısının 100’e ilçe sayısının 1000’e çıkarılmasını, Kuzey Kıbrıs’ın 82. vilayet olarak Türkiye’ye bağlamasını da istedi. Ancak çağrıları karşılık bulmadı.

Son olarak CHP’den ayrılan Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu YENİ Parti’ye Hazine yardımından pay verilmesini istedi. Bahçeli’nin bu önerisi tartışılırken, daha önce yaptığı ancak karşılık bulmayan çağrıları akıllara geldi.