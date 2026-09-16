9 Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Genel Merkez'deki ve Anıtkabir'deki programlarına katılmayan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, aynı akşam Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü.



İkilinin görüşmesinin detaylarına ilişkin çok sayıda iddia ortaya atılırken, yapılan açıklamada yalnızca Ankara'daki hizmet ve çalışmalara ilişkin istişare yapıldığı öne sürüldü.





Siyaset gündemini alevlendiren tartışmaya bir yorum da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.



Gazeteci Ceyhun Bozkurt'a konuşan Bahçeli, Öcalan'a yönelik 'villa' tartışmalarından, Yavaş'ın Beştepe'de yaptığı ziyarete kadar kritik değerlendirmelerde bulundu.



BAHÇELİ'DEN 'MANSUR YAVAŞ' RAHATSIZLIĞI



İki yıldır devam eden 'Terörsüz Türkiye' sürecinde basının daha aktif bir rol alması gerektiğini söyleyen Bahçeli, televizyon kanallarında sürekli muhalif isimlerin konuşulmasına tepki gösterdi.



Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanları ile görüşmesinin son derece normal olduğunu, bu ziyarette de sıra dışı bir detay aranmaması gerektiğini söyleyerek "Üç dört tane yayın organının terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara anlatması ve bunların detaylarını paylaşması önemliyken sabahtan akşama kadar Ekrem İmamoğlu diyorlardı, şimdi de Mansur Yavaş diyorlar. Resmen açık açık PR yapıyorlar. Geçenlerde bir arkadaş çağırdım ve o kanalları izleyin, kaç kez Mansur Yavaş denildiğini not alın diye görevlendirildim. Tek program özelinde 50'nin üzerinde Mansur Yavaş ismi zikrediliyor." ifadelerini kullandı.





"ERKEN SEÇİM" DEĞİL "YENİLENMİŞ SEÇİM"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta yaptığı 'yaklaşan seçimler' çıkışı hakkında da konuşan Bahçeli, "Türkiye'de seçimler 14 Mayıs 2028'de yapılacak. Başka bir seçenek de şu. Bunu 'erken seçim' olarak tanımlamamak lazım. Anayasa'ya göre yöntem şudur, yenilenmesi söz konusu olabilir seçimlerin. 14 Mayıs 2028'in öncesinde seçimlerin yenilenmesi söz konusu olabilir.

MHP hangisinin taraftarı sorusuna ise "Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önümüzdeki 6 yıl önemli. Sayın Cumhurbaşkanı, üç hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı. Geriye üç hilalin üçüncüsü kaldı. İnşallah onu da tamamlayacaktır" dedi.



"ÖCALAN'A VİLLA DEĞİL, KONUT YAPILDI"



Gazeteci Nagehan Alçı'ya verdiği demeçte Öcalan için İmralı Adası'nda bir yerleşke yapıldığını söyleyen Bahçeli, sözlerinin 'villa yapıldı' ifadeleriyle çarpıtıldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Villa diye bir şey yok. Cezaevi yerleşkesi içerisinde bir konut yapıldı. Öcalan 26 yıldır içeride ve yaşı da epeyce ilerledi.Terörsüz Türkiye süreci boyunca da istikrarlı bir tavır sergiledi ve çağrısının arkasında durdu. Bu bizim için çok kıymetli.

Orada görüşmelerini yapsın, mesajlarını aktarsın diye bir konut yapıldı. Yeri gelir gazetecilerle de görüşür, bu imkanlar sağlanmalı ve sağlanacaktır.

Öcalan oraya yerleşmek istemedi. Ben hangi sıfatla bu konuta geçeceğim? Müzakereci miyim yoksa terör örgütü elebaşı mıyım? Ben neyim? diye sordu ve bu konuda da haklı.

Biz Öcalan için 'Barış Süreci Siyasallaşma Koordinatörü' önerisinde bulunduk. Bu önerimiz hala geçerlidir."











