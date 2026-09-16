Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saray’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, televizyon kanallarında Yavaş’ın isminin sıkça gündeme getirilmesini eleştirdi.

Bahçeli, “Açık açık PR yapıyorlar” ifadelerini kullandı. Bahçeli’nin sözlerine YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’dan yanıt geldi.

Başarır, Yavaş’ın başarılı ve halkta karşılığı bulunan bir belediye başkanı olduğunu belirterek, asıl konuşulması gereken konuların ekonomi ve vatandaşın gündemindeki sorunlar olduğunu söyledi.

Başarır şunları ifade etti:

-Öncelikle teşekkür ediyorum tabii Mansur Yavaş gibi başarılı bir belediye başkanını bu kadar ciddiyetle takip ettiği için Sayın Genel Başkan'ın. Ama Mansur Yavaş'ı sürekli olarak iktidar kanalları da gündeme getiriyor. Belediye başkanlarımızın yaptıkları hizmetleri, halka dokunuşları konuşulmuyor.

Ayrıca bir siyasetçinin eğer gündemdeyse, eğer başarılıysa, eğer halkta bir karşılığı varsa istesen de istemesen de bir şekilde PR'ı yapılıyor. Ama bunu özel olarak siz mi yapıyorsunuz, Mansur Bey mi yapıyor derse; hayır, hayır böyle bir şey yok.

-Tam da aslında bugünkü konunun özeti burada. Türkiye'nin gündemi Mansur Yavaş'ın ziyareti mi? Türkiye'nin gündemi Mansur Yavaş'ın durumu mu? YENİ partinin olmadık tartışmalar içine sokulması mı? İşte 3 haneli mazot fiyatları mı, emekli maaşı mı, asgari ücret mi?

-Yani bence konuyu şöyle bitirebilirdi Sayın Genel Başkan; "Evet Mansur Yavaş'ı, Yeni Parti'yi medyada bunları konuşmayın, biraz ekonomiyi konuşun" diyebilirdi. O yüzden ben Mansur Bey'in görevini yaptığını, polemiğe girmediğini, tartışmalara girmediğini görüyorum. Yeri ve zamanı geldiğinde siyasi geleceği ile ilgili de en doğru kararı kendisi verecektir.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

İki yıldır devam eden 'Terörsüz Türkiye' sürecinde basının daha aktif bir rol alması gerektiğini söyleyen Bahçeli, televizyon kanallarında sürekli muhalif isimlerin konuşulmasına tepki göstermişti...

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanları ile görüşmesinin son derece normal olduğunu, bu ziyarette de sıra dışı bir detay aranmaması gerektiğini söyleyerek "Üç dört tane yayın organının terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara anlatması ve bunların detaylarını paylaşması önemliyken sabahtan akşama kadar Ekrem İmamoğlu diyorlardı, şimdi de Mansur Yavaş diyorlar. Resmen açık açık PR yapıyorlar. Geçenlerde bir arkadaş çağırdım ve o kanalları izleyin, kaç kez Mansur Yavaş denildiğini not alın diye görevlendirildim. Tek program özelinde 50'nin üzerinde Mansur Yavaş ismi zikrediliyor" ifadelerini kullanmıştı...