Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya silahları bırakın çağrısının ardından gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çevrildi.

SÖZCÜ TV Ankara Editörü Serkan Alan, "Bugün yazılı açıklama gelme ihtimali söz konusu. Bahçeli dün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı babası Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle. Erbakan kendisine dönüş yapmamış. MHP'li İsmail Özdemir taleplerini geri çektiklerini söyledi." dedi.

Alan şu ifadeleri kullandı:

-Bahçeli'nin yakın dönemdeki son adımı bu.

-Sürecin mimarı olarak yorumlanan Bahçeli'nin terör örgütüne sesleneceği bir yazılı açıklamayı duyabiliriz. Bahçeli'nin bundan sonra atılacak adımlara dair yazılı açıklamasını bekliyoruz.

-Sağlık koşulları gerekçesiyle önümüzdeki hafta salı günü yine grup toplantısının olması beklenmiyor.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'nin yeni yasama yılında DEM Partililer tokalaşması siyasi kulisleri hareketlendirdi. Bahçeli tokalaşmaya dair,"DEM sıralarına giderek elimi uzattım. Uzattığım el milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el ilk Meclis'in ve cumhurbaşkanımızın meşale gibi yanan aydınlığıdır" dedi.



Tokalaşmanın ardından DEM Partili Ayşegül Doğan, diyalog ve müzakereye her zaman açık bir parti olduklarını ancak tokalaşmanın yeni bir başlangıç anlamı taşıması halinde değerli olacağını söyledi.

BAHÇELİ: TERÖRİSTBAŞI TBMM'DE ÖRGÜTÜN LAĞVEDİLDİĞİNİ HAYKIRSIN

Tokalaşma siyaset gündemindeki yerini korurken Bahçeli partisinin 22 Ekim'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiği, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığını gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı’dan DEM‘e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız. Vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız" çağrısını yaptı.

26 Kasım 2024'te DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu.

Bahçeli daha sonraki grup toplantılarında da Öcalan çağrısını yineledi.

DEM Parti heyetinin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü gerçekleşti.

İMRALI'YA ÜÇ ZİYARET

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan İmralı heyeti PKK elebaşı Öcalan'la iki kez görüşme gerçekleştirdi.

İlk görüşmenin ardından Meclis'teki partilere yapılan ziyaretlerde parti yetkilileri bilgilendirildi. Partilerin bilgilendirildiği heyette yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de yer aldı.

SON GÖRÜŞMEDE HEYET 7 KİŞİLİK

Teröristbaşı Öcalan'la yapılan üçüncü görüşmede ise Buldan ve Önder'in yanı sıra heyette bu kez DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Ahmet Türk, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol da yer aldı.