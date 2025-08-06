22 Ekim'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan sürecin ardından PKK kendini feshederken, geçtiğimiz ay düzenlenen törenle 'sembolik' olarak silahların bırakılmasına başlandı.



Dün ilk toplantısını yapan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ikinci toplantısını cuma günü yapacağı öğrenilirken, MHP lideri Bahçeli tarafından İmralı'da bulunan terör örgütü lideri Öcalan'a bir şiir gönderildiği öne sürüldü.



BAHÇELİ, ÖCALAN'A 'MEMLEKET İSTERİM' ŞİİRİNİ YOLLADI



Gazeteci Ertuğrul Özkök, Bahçeli'nin Öcalan'a gönderdiği şiirin Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Memleket isterim” adlı şiiri olduğunu yazdı.





“Memleket isterim” adlı şiir ise şöyle:

“Memleket isterim

Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;

Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun.

***

Memleket isterim

Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;

Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

***

Memleket isterim

Ne zengin-fakir, ne sen‑ben farkı olsun;

Kış günü herkesin evi barkı olsun.

***

Memleket isterim

Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;

Olursa bir şikâyet ölümden olsun"