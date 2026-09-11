Yüksek enflasyon altında hayat mücadelesi veren ve sofradaki gıdayı birer birer eksilten vatandaş kilogramı bin lirayı aşan kıyma ve kırmızı ete hasret kaldı. Neredeyse kasabın ve lokantaların önünden bile geçemediklerini kaydeden, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Osmaniyeli hemşehrileri, kırmızı eti pahalı olduğu için alamadıklarını belirtti.

"Rüyamızda yeriz artık"

Osmaniye Kadirli’deki bir vatandaş, “Çarşıdaki kebapçıların önünden geçerken burun deliklerime pamukları tıkıyorum kokusunu almamak için” ifadelerini kullanırken bir başka vatandaş da “Etin rengi nasıl” diye sordu.

"5-6 ayda bir et yiyorum"

‘EN SON BAYRAMDA YEDİM’

Yüksek fiyatlardan dolayı et alamadığını aktaran emekli bir vatandaş, “Et alamıyorum, en son Kurban Bayramı’nda yedim. Etin fiyatı tahminime göre bin 100, bin 200 lira, rüyamızda yeriz ancak. Et canım istiyor tabii ki istemez olur mu? Tavuk eti de yiyemiyorum. Kebap hiç yiyemiyorum, kokusunu duyuyorum ancak” dedi. Bir başka vatandaş ise ancak 5-6 ayda bir et yiyebildiğini belirterek “Ben et yediğimi bilmiyorum, et yediğim yok ki sen daha bana eti soruyorsun. Rengi nasıl etin? Ben de size soruyorum” cümleleri ile yaşadığı ekonomik krizi özetledi.

"Tavuk da yiyemiyorum"

Ayda bir kere bile et alama­dığını ve açlık sınırının da al­tındaki 7 bin 200 liralık yaşlılık maaşı ile geçinmesi beklenen bir vatandaş ise “Ayda bir et yemiyorum. Şöyle tahminen 5-6 ayda bir et yiyorum, ne renk unuttum” dedi. Diğer bir vatandaş ise “Soruyorum size, et nasıl bir şey?” ifadelerini kullandı.

"Et nasıl bir şey?"

‘Karnımı bile doyuramıyorum’

Evine bir kilogram et alamadığını ve artık etin fiyatını bile bilmediğini kaydeden bir başka vatandaş, şöyle konuştu: “Et alamıyorum, pahalı kardeşim. Ben kendi karnımı doyuramıyorum ki, et bulamıyorum ki marketten et alayım. Tavuk da zaten yemiyorum. Kebap da yiyemiyorum, bir kebap 300-400 lira diyorlar nereden bulayım 400 lira?”