Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. Büyükataman, Bahçeli’nin rahatsızlığı nedeniyle bir süredir grup toplantısı yapmadığını, ancak şu anda istirahat ettiğini ve yakın zamanda mesaiye başlayacağını belirtti.

Saadet Partisi’nin bayramlaşma programı çerçevesinde, MHP heyeti de Saadet Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Saadet Partisi TBMM Grup Başkanı Bülent Kaya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın ve Saadet Partisi İdare Kurulu Üyesi Yakup Budak’ın yer aldığı heyet, MHP heyetini bayramlaşma için ağırladı. MHP heyetinde ise Büyükataman’ın yanı sıra, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal da bulundu.

Sohbet esnasında Kaya, Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında soru sordu. Büyükataman, Bahçeli'nin istirahat ettiğini ve kısa süre içinde yeniden mesaiye başlayacağını ifade etti. Kaya, Bahçeli'nin Türkiye'nin birçok siyasi krizinde gösterdiği liderliği takdir ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.