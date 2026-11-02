MHP lideri Devlet Bahçeli, “100 İl, 1000 İlçe” hedefini yeniden gündeme getirdi. Bu adım seçimin ayak sesleri olarak yorumlandı. Projenin hayata geçirilmesi halinde il sayısının 81’den 100’e çıkarılması ve 19 ilçenin il statüsüne kavuşması öngörülüyor.

Türkiye’de il sayısını 81’den 100’e çıkaracak ve 19 ilçeye il statüsü kazandıracak yasal düzenleme hazırlığı siyasetin ana gündemi haline geldi.

Bu adımın TBMM’de yasalaşması halinde, Türkiye haritası 27 yıl aradan sonra ilk kez yeniden çizilecek.

YENİ BAŞTAN KURULACAK

Bir ilçenin il statüsüne geçmesi, o yerleşim yerindeki kamu teşkilatlanmasını müstakil hale getirecek. Her kente vali atanacak ve doğrudan valiliğe bağlı il müdürlükleri kurulacak. Emniyet, jandarma, sağlık, millî eğitim ve adalet teşkilatları il düzeyinde baştan sona yapılandırılacak. Bölgelere doğrudan kamu yatırımı, altyapı hizmeti ve yeni istihdam alanları aktarılacak.

TBMM’Yİ ETKİLEYECEK

Her il müstakil bir seçim çevresi kabul edildiği ve her ile en az bir milletvekilliği kontenjanı tanındığı için, TBMM’deki 600 sandalyenin illere göre dağılımı baştan hesaplanacak. Bir ilçenin il yapılabilmesi için en az 100 bin nüfusa sahip olması ve bağlı bulunduğu il merkezine en az 30 kilometre mesafede yer alması şart koşuluyor.

İl olmayı bekleyenler

Manavgat (Antalya)

Bandırma (Balıkesir)

Lüleburgaz (Kırklareli)

İskenderun (Hatay)

Ünye (Ordu)

Elbistan (K.Maraş)

Siverek (Şanlıurfa)

Kahta (Adıyaman)

Ergani (Diyarbakır)

Midyat (Mardin)

Cizre (Şırnak)

Erciş (Van)

Yüksekova (Hakkari)