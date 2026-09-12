MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gazeteci Nagehan Alçı’ya yaptığı bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı terörist “Abdullah Öcalan’a İmralı’da ev yapıldı” açıklaması siyaset gündemine damga vurdu.

İddiaların ardından gözlerin çevrildiği Adalet Bakanlığı, konuya ilişkin merak edilen soruya yanıt verdi.

BAKAN GÜRLEK: ÖCALAN'A ÖZEL KONUT YAPILMADI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Abdullah Öcalan’a özel bir konut inşa edildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Gürlek, İmralı’da yeni binaların yapılmış olabileceğini belirterek, “Orada öyle bir şey yok. Orada bir idari yerleşke var. İdari yerleşke olduğu için muhtemelen yeni binalar yapılıyor olabilir ama özel olarak bir konut yapılma durumu yok” dedi.

AKP'Lİ TAYYAR: MEVZUDAN UZUNCA SÜREDİR HABERDARDIK

Öte yandan AKP'li Şamil Tayyar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Bahçeli’nin Nagehan Alçı’ya Abdullah Öcalan için İmralı’da bahçeli ev inşa edildiğini açıkladığını belirtti.

Tayyar, “Mevzudan uzunca süredir haberdardık, bilgiyi aktarana sözümüzden hiç gündeme getirmedik. Artık söz hükmünü yitirdi” ifadelerini kullandı.