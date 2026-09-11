Gazeteci Nagehan Alçı, dün Ankara’da MHP Genel Merkezi’nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmenin kendisi açısından oldukça faydalı ve ufuk açıcı olduğunu belirten Alçı, farklı çevrelerle temaslarda bulunduğunu ancak gazeteci olarak Bahçeli ile görüşme fırsatı yakaladığını anlattı. Görüşmenin tahmin ettiğinden uzun sürdüğünü belirten Alçı, “Sağolsun, geniş bir vakit ayırdı. Hakikaten geniş bir yelpaze değerlendirme yaptı” dedi. Alçı, görüşme sonrasında Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” sürecinde ve barış meselesinde nerede durduğunu daha net gördüğünü ifade etti.

"İMRALI’DA KONFORLU BİR EV İNŞA EDİLDİ"

Alçı, teröristbaşı Abdullah Öcalan ve süreç hakkında konuşurken kamuoyunda gündeme gelen “İmralı Adası’nda ev yapıldığı” iddiasını Bahçeli’ye sorduğunu belirtti. Alçı’nın aktardığına göre Bahçeli, kendisine bu konuda net bir yanıt verdi.

MHP lideri “Abdullah Öcalan’a İmralı Adası’nda bir ev inşa edildi. Bu ev önünde bahçesi olan, insani yaşam koşulları sunan bir ev. O evin içinde normal hayatın akışına uygun yaşayabilir. Konforlu bir ev inşa edildi” dedi.

Öcalan için yapılan evle ilgili detayları paylaşan Alçı, "Sayın Bahçeli’nin bahsettiği ev, cezaevinin içindeki alanda bulunuyor. Önünde bir bahçe alanı var ancak burası önemli: Etrafı duvarlarla çevrili bir yapının içindeki bahçenin de, öğrendiğim kadarıyla, etrafı duvarlarla çevrilmiş durumda. Bahçenin bir kısmı toprak, bir kısmı ise beton. Toprak kısım ekim dikim yapmak isterse diye, beton kısım ise anladığım kadarıyla spor yapmak isterse diye düşünülmüş. İçeride iki katlı bir yapı var: Alt kat çalışma alanı (ofis gibi), üst kat ise yaşam alanı olarak planlanmış; çalışmalarını altta yürütecek" şeklinde konuştu.

"ÇÜNKÜ STATÜ İSTİYOR"

Bahçeli, Öcalan’ın eve geçmeyi reddetmesinin nedenini "Fakat kendisi buna girmeyi reddediyor. Çünkü statü istiyor. Çerçeve Yasası’nın hayata geçmesini, kurulların işlediğini gördükten sonra eve geçmek istiyor" sözleriyle açıkladı.

"AKRABALARINDAN BİRKAÇINI YANINDA İSTİYOR"

'Ekstra öğrendiğim detaylar var' diyen Alçı, "Abdullah Öcalan’ın birtakım talepleri var. 'Yaşım belli bir noktaya geldi. Ben bu evde tek başıma yapamam, burayı çekip çeviremem. Yalnız da kalmak istemiyorum' diyerek yakın çevresinden ve akrabalarından birkaç kişinin kendisine refakat etmesini istediği bilgisini aldım. Hatta bir akrabası için başvuru yapıldığını da duydum; bu da bana gelen bilgiler arasında" dedi.

BAHÇELİ: “PAYLAŞABİLİRSİNİZ”

Alçı, görüşmede edindiği bu bilginin kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılamayacağını Bahçeli’ye sorduğunu da aktardı. Bahçeli’nin paylaşılmasına izin verdiğini belirten Alçı, “Açıkçası çok çarpıcı bir bilgi, ‘Bunu kamuoyuyla paylaşabilir miyim?’ diye sordum Sayın Bahçeli’ye. ‘Takdir sizindir, benim açımdan sorun yoktur. Paylaşabilirsiniz’ dedi” ifadelerini kullandı.