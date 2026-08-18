MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin yayın organı Türkgün gazetesine yaptığı açıklamalarda, “PKK’nın kurucu önderliği olarak önümüzdeki dönemde sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartlar oluşturulmalı” dedi.

AF değil, soruşturma

PKK’lı teröristlerin dağdan inip cezaevinden çıkmasını sağlayacak yasa için, “Af değil, devam eden soruşturma ve mahkumiyet hükümleri varlığını koruyacaktır’’ diyen Bahçeli, sürecin yasal altyapısını oluşturan kanun hakkında şunları söyledi: ‘’Yasa bir af düzenlemesi değil., PKK/KCK terör örgütü ve bağlantılı oluşumların fiili varlığına son vermesi ve kontrolündeki tüm silahları teslim etmesi ön şartına dayanıyor. Bu durumun güvenlik kurumlarınca tespiti ve MGK kararıyla onaylanmasının ardından infaz erteleme işlemleri yapılacaktır. Kanun ceza adalet sistemi ile infaz hukukuna ilişkin sınırlı ve koşullu bir kanuni düzenleme niteliği taşımaktadır’’