İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu Ankara’da iftar yemeğinde gazetecilerle bir araya geldi. İBB davasının TRT’den yayınlanmasını istedi, ’’İmamoğlu hem şahsiyet, hem haysiyet, hem de fazilet mücadelesi veriyor’’ dedi. ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde MHP lideri Devlet Bahçeli’nin PKK elebaşı Öcalan’a statü istemesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

“İmralı canisi için, 50 bin kişiyi katleten cani için ne isteniyor statüyü göreceğiz. Bahçeli şifre veriyor, moderatörlük yapıyor. Meclis kürsüsüne davet etti. Kürsüye gelebilmek için özgürlüğüne kavuşması lazım. Adam Aşağı Ayrancı’da oturmuyor ki Meclis’e gelsin.”

Dervişoğlu şöyle devam etti: “Meclis’te komisyonun kurulma talebinin gerçek sahibi Öcalan. Son dönemde statüden bahsediyor. İşte aslında halk ozanlarında ayak verme var ya onu yapıyor Sayın Bahçeli. Abdullah Öcalan’ın göz göre göre postacılığını yapıyor bu süreçte. Bunun tarafımızdan kabul edilebilecek bir yanı yok. O sebeple dedim, ‘Bunların arasında bir kırmızı hat olduğu kesin’ diye. Göreceğiz, mim İmralı ve Öcalan sevdalısı, kim onun için ne yapıyor onu göreceğiz.”