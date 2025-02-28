Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçtiğimiz haftalarda geçirdiği kalp ameliyatı ardından dinlenme sürecinde. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Devlet Bahçeli hakkında sosyal medyada yer alan bazı haberler siyaset gündemine de girdi.
BHAÇELİ İÇİN TAZİYE PAYLAŞIMI YAPTI
Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, Devlet Bahçeli’nin vefat ettiği yönünde skandal bir paylaşıma imza attı. Velioğlu paylaşımın ardından büyük tepki çekti.
GÖREVDEN EL ÇEKTİRİLDİ, GÖZALTINA ALINDI
Skandal paylaşım nedeniyle Trabzon Başsavcılığı harekete geçti. Gözaltına alınan Hasan Kâmil Velioğlu, bugün adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
26. Dönem Konya Milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal da konu hakkında açıklama yaptı.
Ömer Ünal, “MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili gerçek dışı bir bilgiyi sosyal medya hesabından paylaşmasından dolayı Trabzon İl Başkanımız Hasan Kamil Velioğlu görevden el çektirilmiştir” ifadelerini kullandı.