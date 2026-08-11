İki yıla yakın süredir devam eden "Terörsüz Türkiye" sürecinin kritik ayaklarından biri olan ilk yasal düzenleme, dün gece yarısı TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile yasalaştı.



467 milletvekilinin 'kabul', 87 milletvekilinin ise 'ret' kararı verdiği düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamasıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 27 Ekim 2024 tarihli konuşmasıyla fiilen başlayan sürecin ilk yasal temelinin atılmasının ardından Bahçeli, oylama sonrası DEM Parti sıralarına yönelerek selamlaştı.



ZILGIT SESLERİ YÜKSELDİ



Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına yöneldiği sırada TBMM'de zılgıt sesleri yükseldi. Çok sayıda DEM Parti milletvekilinin oylamanın kabulünü kutlamak amacıyla zılgıt çektiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

BAHÇELİ: "HAYIRLI, UĞURLU OLSUN"



İYİ Parti dışındaki tüm partilerle selamlaşan Bahçeli, teklifin kabul edilmesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, “Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

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