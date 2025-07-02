MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis grup toplantısında “süreç” hakkındaki “bundan geriye dönüş yoktur, aksi halde doğacak sonuçların bedeli vahim ötesidir” sözleri dikkat çekti.

Akıllara “vahim ötesi bedel” ile neyi kastettiği sorusu geldi. Daha önce de kesintiye uğrayan sürecin yine kesintiye uğraması halinde bu kez ne olabilir?

İKTİDARA DA BİR UYARI VAR

Uluslararası İlişkiler ve Strateji Uzmanı Dr. Erol Mütercimler, Sözcü TV’de İpek Özbey’in “Karşı Karşıya” programında bu sorunun yanıtını verdi, Bahçeli’nin bu sözlerle aynı zamanda iktidarı uyardığını söyledi. Mütercimler şu noktalara dikkat çekti:

*ABD yeni Ortadoğu’yu oluşturmadaki bütün planlarını hayata geçiriyor. Bütün amaçlarına ulaşmada bir iki durakları kaldı. Suriye’de bir noktada Türkiye ile İsrail karşı karşıya gelecek.

KANLI BİR SONUÇ ORTAYA ÇIKAR

*Ortadoğu’nun geleceğinde kanlı savaşlar bitmeyecek. Şu anda en az zarara uğrayan ülke Türkiye.

*PKK aparat olarak yaşamayı sürdürürse Türkiye elindeki bütün askeri olanakları buraya sevk eder ve kanlı bir sonuç ortaya çıkar.