DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ciddi bir kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

HASTANEDEN BİLGİ ALDI

MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre Önder’in kalp krizi geçirdiğini öğrenen MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, hastaneyi ve doktorları arayarak Önder’in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ciddi bir kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut,Gökan Zeybek ve Özgür Karabat sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımda Önder’e geçmiş olsun dileğinde bulundular.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, "Sırrı Süreyya Önder’e acil şifa diliyorum. Dualarımız onunla." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, "Çok geçmiş olsun... Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum." dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, "Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz." paylaşımını yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AKP Şanlıurfa Milletvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede tedavisi süren İstanbul milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, Şâfî ismi şerifiyle şifâ versin,inşallah." dedi.