Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı, kentte çeşitli etkinlikler düzenleyerek “Terörsüz Türkiye” çağrısı yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihinde TBMM’de yaptığı çağrıya dikkat çeken İl Başkanı Miktat Arslan, yaptıkları açıklamada, bu söylemlerin kendileri için talimat niteliği taşıdığını vurguladı.
İl teşkilatı olarak ilk adımda “Kızılelma Diyarbakır” sloganıyla birlikte, 19 Mayıs 1919’un simgesel anlamına atıfla 1919 adet Türk bayrağı dağıtımı başlatıldı. Pankartların kent merkezindeki ana caddelere asıldığını belirten Arslan, benzer çalışmaların kırsal ilçelerde de devam edeceğini açıkladı.