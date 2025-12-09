MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün başlayan 2026 bütçesi görüşmelerine Genel Kurul’da bizzat katıldı.

Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel’in yanı sıra DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’la tokalaştı; Bakırhan’ın konuşmasını kutlayarak onu çay içmeye davet etti.

Görüşmeler, sert tartışmalar ve uzun konuşmaların ardından gece yarısını geçerek sona erdi.

SICAK KARE

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar da oturum sırasında Bahçeli’yle yan yana oldukları bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Çandar, kareye şu notu düştü:

Güzel sinyaller.

-Bütçe görüşmelerinde verilen molada Sayın Bahçeli, Mehmet Emin Ekmen ve Kani Torun ile kısa ve sıcak bir sohbet.