5-7 Mayıs tarihleri arasında sözde kongresini toplayan terör örgütü PKK dün de kendisini feshettiğini duyurdu.

SÖZCÜ TV'de Para Politika programında gazeteci Özlem Gürses'e konuşan SÖZCÜ TV Ankara Haber Editörü Serkan Alan, Gürses'in, "Çözüm süreci ve barış Demirtaş'ı da kapsıyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"BAKANLIĞA YAPILAN BAŞVURUNUN ARDINDAN BAHÇELİ VE DEMİRTAŞ GÖRÜŞECEK"

"İlginç gelişmeler yaşanıyor bunlardan birisi de dün ortaya çıktı. İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Edirne Cezaevi'ne gittiğinde Demirtaş'ın mesajını paylaştı.

Cumhur İttifakı ortaklarından Bahçeli de Demirtaş'ın avukatları aracılığıyla cezaevi yönetimine bu talebini ileterek bir telefon görüşmesi yapmak istedi fakat halihazırdaki mevzuat kapsamında bakanlığın onay vermesi halinde bu talebe karşılık verilebileceğini söylendi. Ancak Hem Demirtaş'ın avukatları hem de MHP kanadı bunun bir kriz ve sorun olmadığını ifade ediyorlar.

Önümüzdeki günlerde cezaevine Adalet Bakanlığı'na yapılacak bir başvuruyla beraber Demirtaş'la Bahçeli konuşacak.

Doğrudan bir tahliyenin ilk aşamada gerçekleşmesini beklemiyorlar.

Atılması gereken başka adımlar var. Özellikle 10. Yargı Paketi kapsamında atılması gereken adımlardan sonra daha simge isimlere sıranın gelebileceğine dair bir beklenti söz konusu."

DEM CUMHUR İTTİFAKI'NA MI KATILACAK?

Gürses'in, "Cumhur İttifakı'nın yeni modeli içinde DEM de olacak mı?" sorusuna ise Alan şöyle yanıt verdi:

"Özellikle bu zamana dek muhalif söylemleri çoğaltan DEM Parti bu oluşturulan zeminin çok kırılgan olduğunu ifade ederken bu itirazlarını yapabilecekler mi?

Aslında gözlerin çevrileceği yer TBMM olacak.

Bu zamana kadar DEM'in dile getirdiği o itirazlarını kayda geçireceği bir alan olacak mı? Bu da aslında bir ittifak doğrudan adı konmasa da bazı konularda sessiz kalan, bazı konularda geçmişteki kadar itiraz etmeyen bir DEM Parti profiliyle karşı karşıya bırakabilir.

Bu da doğrudan bir ittifakın ürünü olmasa da özellikle sürecin zedelenmemesi, Cumhur İttifakı'na doğrudan dahli olmasa da özellikle sürecin zedelenmemesi, Cumhur İttifakı'na doğrudan dahli olmasa da karşı karşıya gelmemek adına yapılabilir.

Adı konmasa da MHP'nin Cumhur İttifakı'na katılması da böyle olmuştu, bazı itirazlar komisyonda, Genel Kurul'da dile getiriliyordu.

Sonra ortadan kalktı biz bugün birçok kanun teklifinde MHP ve AKP'li vekillerin aynı düşündüğünü görüyoruz.

Ancak adı konan o ittifakın biz son kertede nerede görebiliriz. 2028'e doğru seçime giderken Anayasa değişikliği tartışmaları açılırsa burada görebiliriz"