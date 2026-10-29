Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Törenin ardından Bahçeli ve Dervişoğlu'nun merdivenlerden birlikte indiği görüldü.
Devlet erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki törende bir araya geldi. Törenin ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun merdivenleri kol kola inmesi dikkat çekti.
İki lider merdivenlerden kol kola inerken gülümseyerek bir müddet sohbet etti.