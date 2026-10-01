MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen resepsiyona katıldı. Resepsiyon sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bahçeli'ye, devam eden fon soruşturmaları ve AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya hakkında da soru yöneltildi.

‘YORUM YAPMIYORUZ EFENDİM’

MHP lideri bu soruya, "Yorum yapmıyoruz efendim" ifadeleriyle karşılık verdi.

İDDİALAR SONRASI İSTİFA ETTİ

Fon soruşturması kapsamında, AKP Genel Başkan Yardımcısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ile beraber hisse işlemlerinden 2,2 milyar lira elde ettikleri iddiası sonrası AKP'deki tüm görevlerinden ve bakanlıktan istifa ettiğini açıkladı.

Daha sonraki süreçte parayı iade ettiği öne sürülen Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin mal varlıklarının dondurulması talep edildi.