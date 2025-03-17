MHP lideri Bahçeli’nin ameliyat sonrası erkenden ayağa kalkmak istemesinin süreci uzattığı belirtiliyor.

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği 6 Şubat’tan bu yana görüntü vermeyen MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunu yazdı.

Bozkurt, yazısında, şunları kaydetti:

-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu devletin en gizli bilgisi olmaya devam ediyor. Çok ciddi bir operasyon geçirdi. Çok erken ayağa kalkmak istedi. Ve bu başka bir sorun yarattı.

-Şimdi sürekli yatmasını ya da hareket etmemesini gerektiren bir tedavi süreci var. Bu nedenle hiçbir fotoğrafını göremiyoruz. Yanına da sadece Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker girip çıkıyor. Genel başkan yardımcılarına bile izin yok. Onlarla da telefonla konuşuyor herkesle olduğu gibi…