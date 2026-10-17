MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, 18 Ekim 1991'de kabul edilen Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Devlet Bağımsızlığı Hakkında Anayasa Akti'ni anımsatarak bağımsızlığın yeniden sağlanmasının 35. yıl dönümünü kutladı. Bu günü yalnızca bir devletin yeniden doğuşu değil, esareti kabullenmeyen bir milletin duruşunun ifadesi olarak nitelendirdi.

Azerbaycan'ın 27 Eylül-10 Kasım 2020'deki Karabağ Zaferi ile milli bağımsızlığına yeni bir anlam ve güç kazandırdığını belirten Bahçeli, “Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez!” sözünün ülkenin bağımsızlık düşüncesinin özü olduğunu ifade etti.

“BUNDAN GERİ DÖNÜŞ OLMAYACAKTIR”

Türkiye ve Azerbaycan'ın “Tek millet, iki devlet” anlayışıyla zorluklara karşı ortak duruş sergilediğini belirten Bahçeli, iki ülkenin geleceğine de aynı duygu ve düşüncelerle yön vereceğini vurguladı. Bahçeli, “Bundan geri dönüş olmayacaktır” dedi.

İki ülke arasındaki bağa ilişkin Bahçeli, “Biz aynı soydan bir ananın iki oğluyuz. Ezelden ebede dinimiz, dilimiz, aşkımız, yolumuz birdir” ifadelerini kullandı. Mesajının sonunda Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü bir kez daha kutlayarak selamlarını iletti.