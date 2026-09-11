Bahçelievler'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Belediye Meclisi Üyeleri Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arısüt, AKP'ye katıldı. Yeni üyelere AKP Bahçelievler İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Yeni Üye ve Meclis Üyeleri Katılım Programı’nda rozetleri takılırken CHP'nin meclis üyesi sayısı 25'ten 22'ye düştü, Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi sayısı ise 20'den 23'e yükseldi ve çoğunluk Cumhur İttifakı'na geçti.

AKP Bahçelievler İlçe Başkanlığı tarafından ‘Yeni Üye ve Meclis Üyeleri Katılım Programı’ düzenlendi. Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa; TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, AKP Bahçelievler İlçe Başkanı Emrah Parlak, ilçe teşkilatı, kadın ve gençlik kolları, meclis üyeleri, mahalle teşkilatları ve yeni üyeler katıldı.

CHP'Lİ 3 ÜYE AKP'YE KATILDI

Bahçelievler Belediye Meclisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Belediye Meclisi Üyeleri Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arısüt, AKP'ye katıldı. Programda CHP'den AKP'ye katılan üyeler Cem Şafak, Barış Ural ve Levent Arısüt'e rozetleri takılarak tebrik edildi. CHP'li 3 üyenin AKP'ye katılmasıyla CHP'nin Bahçelievler Belediye Meclisi'ndeki üye sayısı 25'ten 22'ye düştü. Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi sayısı ise 20'den 23'e yükseldi. Yeni dağılımla birlikte Bahçelievler Belediye Meclisi'ndeki çoğunluk el değiştirdi ve Cumhur İttifakı'na geçti.