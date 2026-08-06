İstanbul Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta dün kendiliğinden yıkılan 4 katlı binanın yanında yer alan ve çökme anında zarar gören bina için yıkım kararı alındı. Kentsel dönüşüm kapsamında daha önce boşaltıldığı öğrenilen riskli yapının yıkımı için ekipler harekete geçti.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yıkım çalışmalarının yürütüldüğü alana çıkan sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olay yerinde polis, itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve zabıta ekipleri hazır bulunduruldu. İş makineleriyle yıkım işlemleri sürdürülürken, toza karşı enkaz üzerine su püskürtüldü. Kontrollü yıkım esnasında çevredeki bazı binalarda yaşayan vatandaşlar da tedbir amacıyla tahliye edildi.

KOLONLARDAN SES GELİNCE BOŞALTILMIŞTI

1988 yapımı olan, içinde 22 daire ve 3 dükkan barındıran 4 katlı bina, kolonlarından gelen sesler üzerine belediye ekipleri tarafından tedbiren boşaltılmıştı. Tahliyenin ardından kendiliğinden çöken yapının enkazında arama köpekleriyle tarama yapılmış, çökme sırasında komşu durumdaki boş bina da hasar görmüştü.