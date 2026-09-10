İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde siyasi dengeleri değiştiren bir gelişme yaşandı. CHP’li Belediye Meclis Üyeleri Levent Arısüt, Barış Ural ve Cem Şafak AKP’ye katıldı.

ÇOĞUNLUK CUMHUR İTTİFAKI'NA GEÇTİ

Üç meclis üyesinin parti değiştirmesinin ardından Bahçelievler Belediye Meclisi’nde sandalye dağılımı da değişti. Son geçişlerle birlikte Cumhur İttifakı’nın meclisteki üye sayısı 23’e yükselirken, CHP’nin üye sayısı 22’de kaldı. Böylece Bahçelievler Belediye Meclisi’nde çoğunluk Cumhur İttifakı’na geçti.

ROZETLERİNİ ABDULLAH ÖZDEMİR TAKTI

AKP’ye katılan Levent Arısüt, Barış Ural ve Cem Şafak için parti tarafından program düzenlendi. Yeni üyelere AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından parti rozetleri takıldı. Özdemir, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi Sayın Levent Arısüt, Sayın Barış Ural ve Sayın Cem Şafak AK Parti ailemize katıldı. Düzenlenen programla, kendilerine rozetlerini takdim ederek, hoş geldiniz diyoruz.

Tavrını milletin refahından, hizmet ihtiyacına yönelik emekten yana koyan herkese teşekkür ediyoruz. Hepimizin üzerinde ve hepimizin omzunda taşıdığı millete hizmet şiarını layıkıyla yerine getirme sorumluluğumuzu her zaman diri tutacağız.

Biz çalışacağız, İstanbul kazanacak. Hayırlı ve uğurlu olsun. Tekrar hoş geldiniz

SEÇİM ÖNCESİ AKP’YE GEÇMİŞLERDİ

CHP'li belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanması sonrası Üsküdar’da yenilenen ve AKP’li adayın kazandığı belediye başkanvekilliği seçimi öncesi de CHP’den istifa eden belediye meclis üyeleri Ahmet Başbaydar, Ayhan Aydın, Hüseyin Kazan ve Tahsin Usta AKP’ye katılmıştı.

AKP’NİN ADAYI 23 OY ALDI

AKP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 23 oy alarak Üsküdar Belediyesi Başkan vekilliğine seçildi. CHP ve YENİ Parti'nin ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy aldı.